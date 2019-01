Mosbach. (pol/mare) Wegen eines in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach randalierenden Mannes wurde die Polizei am Dienstagabend gegen 19 Uhr alarmiert. Das teilen die Beamten mit.

Der 23-Jährige, der gegen geparkte Fahrzeuge getreten haben soll, rannte auf dem Gehweg davon, als er den Streifenwagen erkannte. Doch die Beamten schnappten ihn.

Während der Fahrt zum Polizeirevier begann er, die Beamten zu beleidigen und versuchte sie zu verletzen. Die Polizisten konnten die Angriffe aber abwehren und ihn in die Zelle des Polizeireviers stecken. Dort musste der 23-Jährige dann auch die Nacht über bleiben, da er mehr als 2,5 Promille Alkohol intus hatte.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Demnächst bekommt er Post von Staatsanwaltschaft in Form einer Anzeige.