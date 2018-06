Mosbach. (pol/mare) Zu einem Verkehrsunfall mit gleich drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Odenwaldstraße in der sogenannten Mosbacher Wanne. Das teilt die Polizei mit.

Eine Audi-Fahrerin musste bei Rot anhalten. Ein hinter ihr fahrender VW-Lenker stoppte ebenfalls. Ein 48 Jahre alter Fahrer eines Radladers erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Volkswagen auf.

Der Anstoß war so stark, dass der VW Caddy auf den Audi geschoben wurde und dadurch Sachschaden in Höhe von 4000 Euro an den Fahrzeugen entstand.