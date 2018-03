Mosbach. (pol/mare) Sämtliche Verkehrsregeln ließ ein Autofahrer am Samstagabend im Bereich des Mosbacher Kreuzes außer Acht. Das teilt die Polizei mit.

Der VW Polo-Fahrer war demnach mit seinem schwarzen Auto auf der Bundesstraße von Neckarzimmern kommend in Richtung Mosbacher Kreuz unterwegs, um zunächst in Richtung Obrigheim weiterzufahren. Am dortigen Verzögerungsstreifen fuhr er so knapp an einer ebenfalls in Richtung Obrigheim fahrenden 27-Jährigen vorbei, dass diese eine Vollbremsung machen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Im Anschluss setzte der Polo-Lenker dann aber seine Fahrt nicht wie vorgeschrieben in Richtung Obrigheim fort, sondern fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die mehrspurige Bundesstraße in Richtung Mosbach auf.

Ob dort Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden ist nicht bekannt. Zeugen, die durch den VW gefährdet wurden, oder denen das Fahrzeug mit HD-Ortskennung am Samstagabend, gegen 22.55 Uhr, aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 61 / 80 90 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.