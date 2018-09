Mosbach. (pol/van) Verdächtiger Lichtschein und Rauch in einem Nachbarhaus in Mosbach veranlasste eine aufmerksame 87-Jährige am Montagmorgen den Notruf zu wählen. Das berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Neckarelz/Diedesheim konnte zum Glück nur eine Discokugel mit einer Nebelmaschine als Ursache festgestellt werden.