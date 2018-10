Mosbach. (pol/mün) Ein wartender Rettungswagen wurde am Sonntag in Mosbach mit Steinen aus einem Gleisbett beworfen. Als Täter soll dafür ein 34 Jahre alter Mann in Frage kommen, teilt die Polizei mit. Auch ein weiteres Fahrzeug sei dort am Mittag in der Neckarelzer Straße beworfen worden.

Es habe sich herausgestellt, dass der "polizeibekannte" Mann in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sei.

Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.