Mosbach. (RNZ) Nachdem am gestrigen Montagmittag am Verdi-Bildungszentrum in Mosbach-Bergfeld wegen des Verdachts auf Gasaustritt ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei im Einsatz gewesen war, scheint der Verursacher nun gefasst. Das berichtet die Polizei.

Mehrere Personen klagten über Reizhusten und Atembeschwerden. Grund war ein in einem Putzraum versprühtes Reizgas aus einem Pfefferspray. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 64-jähriger Monteur als Verursacher festgestellt werden. Dieser war in dem Putzraum tätig und fand dort das Pfefferspray, das er im Raum versprühte und diesen anschließend wieder verschloss.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.