Mosbach. (pol/van) Auf hochwertige Düfte hatten es zwei Männer am Dienstagnachmittag in einem Fachgeschäft im Mosbacher Einkaufszentrum An der Bachmühle abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Die beiden packten zahlreiche hochwertige Parfums in mitgeführte Plastiktüten, in welchen sich Kleidung befand. Als sie dabei von einer Mitarbeiterin ertappt und auf ihr Verhalten angesprochen wurden, rannten beide los und flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof. Später stellte sich heraus, dass die Unbekannten Parfums im Wert von mehr als 2000 Euro gestohlen hatten, so die Beamten.

Einer der beiden Männer soll 1,75 Meter groß und mit einem kamelfarbenen Pullover bekleidet gewesen sein. Der zweite Gesuchte war etwas größer und kräftiger gebaut, hatte wenig Haare und trug bei der Tat eine Mütze sowie eine schwarze Jacke.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090.