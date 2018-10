Mosbach. (pol/mare) Als die Diebstahlwarnanlage eines Drogeriemarkts im Quartier An der Bachmühle am Mittwoch losging, hatte sich der Verdacht der Angestellten bestätigt: Sie hatten einen Ladendieb im Visier und stellten ihn. Der Täter konnte aber entkommen.

Gegen 18.30 Uhr wurden die Mitarbeiterinnen auf einen jungen Mann aufmerksam, der in verdächtiger Weise in dem Geschäft umherlief. Das Alarmsignal bestätigte wenig später den Verdacht. Am Ausgang wurde der Täter deshalb von den Frauen angesprochen.

Statt diese aber in ein Büro zu begleiten, versuchte er offenbar, nach einer Verkäuferin zu schlagen und rannte dann nach draußen in Richtung Bundesstraße B 27 davon. Die 49-Jährige wurde nicht verletzt.

Was der junge Mann bei seiner Tat und der anschließenden Flucht entwendet hat, steht noch nicht fest. Bei dem Täter soll es sich um einen jungen Mann handeln, der während der Tat dunkle Kleidung und weiße Schuhe trug und dunkle kurze Haare hat.

Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 62 61 / 80 90 zu melden.