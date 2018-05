Mosbach. (pol/van) Weil sie ein Hund angefallen hatte, wurde eine 22-Jährige am Sonntagnachmittag in der Königsberger Straße an Hand und Rücken verletzt. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war zu Fuß unterwegs gewesen, als ein Hund aus einem Grundstück herausgerannt kam und sie ansprang. Um sich zu schützen, drehte sich die junge Frau weg.

Daraufhin biss das Tier sie in den Rücken und in einen Finger. Die Frau stürzte zu Boden, woraufhin der Hund von ihr abließ.

Der Hund wurde dann von der Frau seines Herrchens eingefangen und in das Grundstück zurückgeholt.

Das 22-jährige Opfer musste sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben. Auf den Hundehalter kommt nun eine Strafanzeige zu. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.