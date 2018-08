Mosbach. (pol/mare) Den Verursacher eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Landesstraße zwischen Sattelbach und Mosbach ereignete, sucht die Polizei Mosbach. Das teilen die Beamten mit.

Eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Landesstraße von Sattelbach kommend in Richtung Mosbach. Auf Höhe der Einmündung zum Schützenhaus Mosbach kam ihr teils auf ihrer Fahrspur ein größeres, graues Auto - vermutlich VW - entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste sie nach rechts ausweichen und stieß gegen den hohen Randstein.

Dabei entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Fahrer des VW fuhr in Richtung Sattelbach einfach fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Wem der dunkle VW aufgefallen ist oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090 in Verbindung zu setzen.