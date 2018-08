Mosbach. (pol/mare) Gleich mit mehreren Verkehrsdelikten hatte die Mosbacher Polizei am Donnerstag zu kämpfen.

> Nach Zeugen eines gefährlichen Fahrmanövers suchen die Beamten. Ein Zeuge befuhr am Donnerstag gegen 21.30 Uhr die Odenwaldstraße in Richtung Neckarburken, als er sowie weitere Verkehrsteilnehmer auf Höhe der Wasemstraße von einem silberfarbenen BMW überholt wurden. Dieser nutzte für das Überholen den Linksabbiegestreifen. Hierbei reichte die Strecke nicht aus, sodass der BMW-Fahrer auch noch den Kreuzungsbereich benötigte. Anschließend scherte er auf Höhe einer Tankstelle nach rechts ein und setzte anschließend erneut zum Überholen an. Hierbei fuhr er beim Friedhof mit seinem Auto links an einer Verkehrsinsel vorbei und überfuhr eine Sperrfläche.

> Mehrere Hundert Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter. Ein 46-Jähriger parkte seinen Toyota Picnic gegen 2015 Uhr in der Bahnhofstraße, vor den Kinos. Als er etwa zehn Minuten später wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein schwarzen BMW mit Mosbacher Zulassung rückwärts gegen die hintere linke Tür des Toyotas gefahren war. Anschließend fuhr er in Richtung Heidelberger Straße davon. Der 46-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Der gesuchte BMW müsste an der hinteren linken Stoßstange beschädigt sein.

> Fahrtende hieß es für einen Autofahrer. Ein Zeuge verständigte die Polizei, da er auf der Bundesstraße B 37 am Mosbacher Kreuz von Diedesheim in Richtung Neckarzimmern unterwegs war und ein Opel vor ihm in Schlangenlinien fuhr. Eine Streife konnte den PKW wenig später anhalten und den 29-jährigen Fahrer kontrollieren. Dabei stellten die Beamten Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Der Mann musste daraufhin seinen Pkw verschließen und die Beamten begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Eine Anzeige folgt.

Die Polizei bittet Zeugen in allen Fällen, sich unter Telefon 0 62 61 / 80 90 zu melden.