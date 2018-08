Mosbach. (pol/rl) Eingebrochen wurde in ein Lokal an der Bachmühle in der Innenstadt in der Nacht zum Donnerstag. Der Täter drang durch ein vermutlich gekipptes Fenster ein, dass er außen öffnete.

Im Lokal erbeutete er Geld, Spirituosen und elektronische Geräte im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen des Einbruchs und Personen, die zwischen 1 Uhr und 8 Uhr im rückwärtigen Bereich des Einkaufszentrums "An der Bachmühle" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach unter der 06261/8090 zu melden.