Mosbach. (pol/gun) Ein Diskobesuch im Stadtteil Neckarelz endete für einen 19-Jährigen am Samstagabend vorzeitig in einer Zelle des Polizeireviers Mosbach. Der junge Mann hatte sich nach Angaben der Beamten eine Schlägerei mit einem 26-Jährigen in der Industriestraße geliefert.

Die Polizei trennte die Streithähne und hatte gerade ihre Personalien aufgenommen, als die zwei schon wieder aufeinander losgehen wollten. Der Ältere wurde von Bekannten nach Hause gebracht, doch der 19-Jährige wollte sich nicht beruhigen.

Er schrie herum und warf einen Stein auf die Beamten, die ihm daraufhin Handschellen anlegten. Dabei wehrte sich der Jugendliche massiv. Seinen Alkoholrausch von ungefähr zwei Promille musste er in Gewahrsam ausschlafen.