Mosbach. (pol/mare) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Caddy und einem VW Polo ist es am Dienstagvormittag auf der Bundestraße B27 in Höhe des MFV-Sportgeländes in Mosbach gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Der 36-jährige Caddy-Fahrer fuhr vom Parkplatz der Sportanlagen auf die Bundesstraße und übersah dabei offenbar den aus Richtung Elztal kommenden Kleinwagen. Dadurch kam es zur Kollision, bei der der 65-jährige Polo-Fahrer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Die Autos waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.