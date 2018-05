Limbach. (pol/fjm) Ein Ford mit drei Insassen ist am Sonntagabend gegen eine Hauswand geprallt. Gegen 19.45 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Honda-Kleinwagen beim Linksabbiegen von der Ringstraße in die Muckentaler Straße mit dem Fahrzeug zusammengestoßen, das in Richtung Elztal unterwegs war.

Durch den Aufprall geriet der Ford ins Schleudern und stieß gegen die Hauswand. Die 20-jährige Honda-Fahrerin, ihr Beifahrer und die drei Insassen des Fords blieben unverletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Auch das Haus wurde laut Polizei beschädigt, der Gesamtschaden liegt bei rund 10.000 Euro.