Hüffenhardt. (RNZ) Nachdem Unbekannte Samstagfrüh mit einem Daimler-Chrysler gegen die Hauswand eines Gebäudes in der Hauptstraße in Hüffenhardt gefahren waren, flüchteten sie zu Fuß - und ließen einen Kampfhund im Kofferraum des verschlossenen Unfallautos zurück. Polizeibeamte beschlagnahmten das Fahrzeug und übergaben den Hund an die Tierrettung.

Nun sucht das Polizeirevier Mosbach Zeugen, die sich unter Telefon 06261/8090 melden sollen. Der unbekannte Fahrer des Pkw, der gegen 3.15 Uhr aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit dem Haus kollidierte, entfernte sich gemeinsam mit dem ebenfalls unbekannten Beifahrer in Richtung Siegelsbach. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.