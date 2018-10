Haßmersheim/Gundelsheim. (pol/kau) Einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahn-Haltestelle Haßmersheim sprengten zwei Männer am frühen Dienstagmorgen. Ein Bewohner in der Nähe des Bahnhof wurde von dem Explosionsknall gegen 1.40 Uhr aufgeweckt. Als er mit seinem Fernglas aus dem Fenster schaute, beobachtete er zwei Männer, die zu einem Auto liefen, einstiegen und dann mit quietschenden Reifen in Richtung Heilbronn davonfuhren.

Der Bewohner verständigte das Polizeirevier Mosbach, das zwei Streifen zur Haltestelle schickte. Um den aufgesprengten Fahrkartenautomat herum lagen laut Bericht gesprengte Gegenstände und Böller-Reste.

Noch während der Tatortarbeit, teilte eine Streife der Polizeihundeführerstaffel per Funk mit, dass sie soeben einen Renault Twingo mit zwei Männern in Gundelsheim angehalten hatten. Im Fahrzeug fand die Streife zwei Päckchen Böller, Schraubendreher und Handschuhe. Darüberhinaus befanden sich am Wagen falsche Kennzeichen und die Umweltplakette war so manipuliert worden, dass das Originalkennzeichen nicht zu erkennnen war.

Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und auf das Revier in Mosbach gebracht. Später stellte sich heraus, dass einer der Verdächtigen per Haftbefehl gesucht wurde. Der Sachschaden an dem Automaten ist bislang noch nicht bekannt. Die beiden Männer müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen.