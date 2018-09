Haßmersheim. (pol/mare) Während ein Pärchen am Dienstagabend einen Spaziergang machte, stahlen Unbekannte den Roller eines 32-Jährigen sowie die Handtasche dessen Freundin. Das teilt die Polizei mit.

Zuvor wurde der Roller gegen 20 Uhr am Pavillon am Waldrand von Haßmersheim abgestellt. Der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss, beide Helme sowie die Handtasche der Freundin blieben am Roller zurück.

Als das Pärchen gegen 20.45 Uhr wieder zurück zum Pavillon kam, war der Roller verschwunden. Auch die Helme und die Handtasche waren weg. Gefunden wurde das Gefährt unbeschädigt gegen 0.45 Uhr Mittwochnacht auf einem Wiesengrundstück zwischen dem Sportplatz und der Flüchtlingsunterkunft in Haßmersheim. Auch die Helme lagen am Kraftrad.

Von der Handtasche fehlte jede Spur. Die Polizei Mosbach sucht Zeugen der Spritz- und Diebestour. Wer Hinweise zu Personen machen kann, die zur besagten Zeit mit dem Roller unterwegs waren und mutmaßlich die Handtasche gestohlen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Mosbach, Telefon 06261/8090, zu melden.