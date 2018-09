Haßmersheim. (pol/kau) Eine Schlagbohrmaschine erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in Haßmersheim in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag. Die Täter gelangten vermutlich von der Gebäuderückseite in die Alte Mälzerei in der Industriestraße.

Ein davor abgestellter Radlader diente den Einbrechern offenbar als Steighilfe zu einem höhergelegenen Fenster, wodurch sie in die Räume gelangten. Dort stahlen sie aus der Werkstatt einen Akku-Schlagbohrschrauber der Marke Makita mitsamt Koffer im Wert von etwa 380 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Aglasterhausen unter der Rufnummer 06262/917-7080 entgegen.