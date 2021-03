Haßmersheim. (pol/ppf) Schäden in Höhe von knapp 11.000 Euro entstanden am Montagnachmittag bei einem Unfall in Haßmersheim. Eine 33-Jährige wollte gegen 15 Uhr mit ihrem Audi aus einer Parklücke in der Friedenstraße fahren und übersah dabei wohl den hinter ihr stehenden Fiat einer 36-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der am Fiat Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro und am Audi in Höhe von knapp 8.000 Euro entstanden. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Zusammenstoß verletzt, meldet die Polizei in einem Bericht.