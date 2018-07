Billigheim. (pol/van) Zu gleich drei Bränden innerhalb kurzer Zeit ist es in Billigheim gekommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten.

Am Montag wurde die Feuerwehr Billigheim-Sulzbach-Katzental gegen 15.50 Uhr zu einem Brand auf der Höhe zwischen Sulzbach und Billigheim gerufen, da drei Heuballen Feuer gefangen hatten.

Dem Eigentümer war es schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Heuballen zu verhindern. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Zu einem weiteren Brand kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Billigheim-Sulzbach in der Straße "An der Hohl", wo sich im hinteren Teil eines Stalles ebenfalls Heu entzündet hatte.

Schließlich kam es nach Angaben der Beamten am hierauf folgenden Donnerstag zu einem weiteren Brand von rund 40 Heuballen im Bereich von Billigheim.

In allen Fällen konnten die Einsatzkräfte die Brände erfolgreich eindämmen.

Die Brandursache ist bislang in allen drei Fällen unklar. Das Kriminalkommissariat sowie die Staatsanwaltschaft Mosbach haben zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen.

Da die Polizei eine Brandlegung in allen drei Fällen nicht ausschließen kann, werden Zeugen, denen in der Nähe der jeweiligen Tatorte Verdächtiges aufgefallen ist, gebeten, sich mit der Mosbacher Polizei unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.