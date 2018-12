Zwingenberg. (pol/rl) Am frühen Donnerstagmorgen hebelten Einbrecher in einer Autowerkstatt in der Heidelberger Straße zwischen 0.30 und 2.30 Uhr ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Dort brachen sie mehrere verschlossene massive Stahltüren auf. Ein Tresor wurde mit Maschinengewalt geöffnet, um an das enthaltene Bargeld zu gelangen. Danach arbeiteten sich die Einbrecher durch das Treppenhaus in die angrenzende Wohnung vor. Dort durchwühlten die Täter die Räume, Schränke und Schubladen, nahmen aber laut Polizei nichts mit. Durch das Öffnen von Türen und Tresor entstand mehr als 12.000 Euro Schaden

Die Täter sollen laut Polizei drei bis vier Personen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren sein. Eine Person trug einen Bundeswehrparka, Jeanshosen und helle Turnschuhe. Auffällig war seine rote Kopfbedeckung, eventuell eine Art Schirmmütze. Die anderen Personen waren dunkelfarben bekleidet gewesen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Heidelberger Straße bemerkt haben und bittet um Hinweise unter der 06252/7060.