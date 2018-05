Neunkirchen-Neckarkatzenbach. Zu hohe Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L 633 zwischen Neckarkatzenbach und Neckargerach. Der Fahrer eines Ford Ka kam auf dem Weg in Richtung Neckargerach in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand Totaschaden, der von der Polizei auf insgesamt 4000 Euro geschätzt wird. (pol/rl)