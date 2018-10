Limbach. Zu einem Unfall ist es am Dienstag, 12. Juni, gegen 17 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Heidersbach und Schefflenz gekommen. Nach Polizeiangaben übersah eine 30-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Schefflenz fuhr, bei der Kreuzung des von Rittersbach nach Großeicholzheim führenden Gemeindeverbindungswegs eine Opel-Lenkerin und kollidierte mit dieser. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (pol)