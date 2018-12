Mosbach. Drei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 5. April, um 20.24 Uhr an der Kreuzung Herrenwiesenstraße/Bahnhofstraße ereignete. Die Fahrerin eines Audi A 3 befuhr die Herrenweisenstraße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen, wobei sie hierbei die Vorfahrt eines auf der Bahnhofstraße fahrenden VW Passat missachtete, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der Audi um 180 Grad gedreht und beschädigte hierbei noch ein Werbeschild und ein geparktes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeugführerinnen, sowie der Beifahrer im VW Passat leicht verletzt. (pol)