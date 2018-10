Billigheim-Sulzbach. Kollidiert sind am Mittwoch, 13. Juni, gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Mosbach und Sulzbach eine Mercedes-Fahrerin und ein VW-Lenker. Die 18-jährige Mercedes-Fahrerin bog laut Polizeiangaben nach links in einen Feldweg ab, während der 20-jährige VW-Fahrer im Begriff war, den Mercedes zu überholen. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. (pol)