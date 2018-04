Mosbach-Diedesheim. Zu einem Brand an der Agip Tanstelle in der Heidelberger Straße kam es Samstag, 13. April, gegen 21:20 Uhr vermutlich durch einen technischen Defekt. Die dortige elektronische Anzeige-Preistafel fing nach Angaben der Polizei Feuer, nachdem sich im Innern ein Bauteil entzündet hatte. Die Feuerwehren aus Diedesheim und Neckarelz waren mit 25 Mann am Brandort im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht abgeschätzt werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. (pol)