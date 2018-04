Unfallflucht

Neckarelz. Am Freitag beschädigte vermutlich beim Ausparken ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 16 und 16.40 Uhr einen auf dem Kaufland-Parkplatz abgestellten Chrysler mit Heidelberger Zulassung und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Am Chrysler wurde der linke hintere Kotflügel verkratzt. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Mosbach bittet unter Telefon 06261 / 809-0 um Zeugenhinweise.

Alkoholfahrt

Haßmersheim. Ein 66-jähriger BMW-Fahrer wurde am Samstagmorgen gegen 1 Uhr durch eine Streife des Polizeireviers Mosbach im Akazienweg angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Ein Alkoholtest ergab dann einen Wert von etwas mehr als 0,7 Promille. Der Fahrer muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Erheblich alkoholisiert Unfall verursacht

Schwarzach. Am Samstagmorgen verursachte ein erheblich alkoholisierter BMW-Fahrer gegen 2.50 Uhr zunächst einen Verkehrsunfall, wodurch zwei geparkte Autos beschädigt wurden. Der 24-Jährige fuhr zunächst in der Hauptstraße rückwärts gegen einen geparkten Renault. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen geparkten VW Golf geschoben. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Danach fuhr der 24-Jährige davon, konnte aber kurze Zeit später in der Nähe des Unfallortes von einer Streife des Polizeireviers Mosbach angehalten werden. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer mit über 1,8 Promille erheblich alkoholisiert war. Neben einer Blutprobe musste er auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.