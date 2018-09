Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet



Limbach/Muckental. Von der Fahrbahn der Landesstraße 615 bei Limbach kam am Montag der 19 Jahre alte Fahrer eines Iveco-Magirus Lkws ab. Der 19-Jährige war von Limbach in Richtung Muckental vermutlich zu schnell unterwegs, als er in einer Linkskurve knapp 400 Meter vor Muckental nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke geriet. Er beschädigte insgesamt acht Leitplankenteile und sieben Pfosten, entfernte sich im Anschluss aber von der Unfallstelle. Zeugen konnten allerdings Hinweise auf den Unfallverursacher geben. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.



Fahrraddiebstahl: Zeugen gesucht



Diedesheim. Diebstahlschaden in Höhe von rund 100 Euro verursachte ein bislang Unbekannter, der zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, aus einer Hofeinfahrt der Heidelberger Straße in Diedesheim ein mit einem Ringschloss gesichertes Mountainbike der Marke Merida entwendete. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: (06261) 67570 entgegen.



Schloss an Rollstuhl aufgebrochen



Haßmersheim. Ein bislang Unbekannter wollte am Samstag, zwischen 10 und 17.40 Uhr, offenbar aus einem Mehrfamilienhaus in der Haßmersheimer Ehrenmalstraße einen elektrischen Rollstuhl entwenden. Er brach das Motorradschloss, mit dem der Rollstuhl gesichert war, auf und entwendete es. Den Rollstuhl ließ er zurück. Zeugenhinweise erbeten unter der Telefonnummer (06261) 6 75 70.



24 waren zu schnell



Obrigheim. Die Verkehrspolizei nahm am Montag zwischen 10.15 und 13.15 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 292 bei Obrigheim vor. In diesen drei Stunden passierten 835 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Bei 24 Verkehrsteilnehmern war das Tempo zu hoch.