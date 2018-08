Erst Fahrrad, dann Handtasche geklaut



Neckarelz. Am Dienstag - in der Zeit von 10 bis 14 Uhr - entwendete ein Unbekannter ein unverschlossenes mattgraues Fahrrad der Marke "Bulls" (Typ: King Cobra Disc). Das Fahrrad hat einen Wert von circa 600 Euro und war zur Tatzeit unverschlossen auf der Neckarwiese in der Nähe der Neckar-elzer Skateranlage abgelegt. Zur Tatzeit war die Neckarwiese stark frequentiert, da dort das Ende der Hauptschulabschlussprüfungen gefeiert wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter Tel.: (0 62 61) 80 90 entgegen. - Wenig später - zwischen 17.30 und 17.40 Uhr - wurde eine an der Neckarelzer Skateranlage abgelegte Damenhandtasche gestohlen. Im Inneren der Tasche befanden sich eine Geldbörse, ein Handyladegerät der Marke HTC sowie i-Phone-Kopfhörer. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei in Diedesheim unter Telefon: (0 62 61) 6 75 70 entgegen.

Auto zerkratzt: Polizei bittet um Hinweise



Neckarelz. In der Nacht auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter einen im Tannenweg geparkten silbernen Audi A4. Diverse Fahrzeugteile wurden mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter Tel.: (0 62 61) 80 90 entgegen.

Zeugen nach Auffahrunfall gesucht



Dallau. Am Dienstagmorgen beabsichtigte ein Lkw-Lenker, der kurz hinter Dallau auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Buchen unterwegs war, mehrere Radfahrer zu überholen. Offenbar nahm ein bislang unbekannter Autofahrer, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, das Blinken zum Anlass, sein Fahrzeug extrem abzubremsen. Obwohl auch die beiden ihm folgenden Fahrer ihre Autos bremsten, glückte dem 21-Jährigen "Schlussmann" in dieser Reihe sein Anhaltevorgang nicht wirklich, weshalb er mit seinem Peugeot 207 auf das Heck des vorausfahrenden Peugeot 308 einer 56-Jährigen auffuhr. Gesucht werden nun Fahrzeugführer, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Zeugen sollten sich also bei der Polizei in Mosbach, Tel.: (0 62 61) 80 90, melden.

Einbruch in Schützenhaus



Hochhausen. Zwischen Montag und Freitag vergangener Woche brachen bislang Unbekannte in das Schützenhaus des KKS Hochhausen ein. Sie hebelten an der Gebäuderückseite ein Fenster auf und stiegen ein. Im Gebäude versuchten sie vergeblich, die verschlossene Stahltür zum Getränkekeller aufzubrechen. Die Einbrecher entwendeten einen marginalen Bargeldbetrag sowie drei Flaschen Bier. Der Diebstahlsschaden wird auf circa 110 Euro geschätzt; der Sachschaden dahingegen auf weit über 1000 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei in Diedesheim, Tel.: (0 62 61) 6 75 70.

Versuchter Einbruch



Fahrenbach. Ein ungewöhnliches Zusammentreffen hatte eine 76-jährige Hausbesitzerin am vergangenen Samstag in der Hauptstraße in Fahrenbach. Irgendwann zwischen 11 und 11.30 Uhr traf sie in ihrer Waschküche auf einen ihr unbekannten Mann. Obwohl er sich unerklärlicherweise eine Boulevardzeitung vor sein Gesicht hielt, führte die Dame einen kurzen Dialog mit dem Fremden, der sich in der Folge aber eilig vom Grundstück trollte. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass die Eingangstür ihres Hauses einen Spalt weit offen stand. Im Haus bemerkte sie diverse weitere Unregelmäßigkeiten. Der Unbekannte war vermutlich durch die Waschküche ins Gebäude gelangt und hatte offensichtlich nach Bargeld gesucht. Glücklicherweise fiel dem Einbrecher kein Diebesgut in die Hände. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Limbach unter der Telefonnummer (0 62 74) 92 80 50 entgegen.

Firmeneinbruch



Sulzbach. In der Nacht auf Montag brachen bislang Unbekannte in eine Firma für Zerspanungstechnik in der Sulzbacher Hauptstraße ein. Die Täter brachen ein Rolltor auf und betraten das Gebäude. Aus einem Schrank entwendeten sie eine nicht näher bestimmte Anzahl von Wendeplatten für Fräsmaschinen im Wert von über 4000 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird diesen Betrag vielleicht sogar noch übersteigen. Um Hinweise bittet die Polizei in Schefflenz, Tel.: (0 62 93) 2 33.