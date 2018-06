Gegen Betonmauer geprallt



Mosbach. Rund 3000 Euro dürfte der Sachschaden betragen, welcher am Sonntag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße entstand. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer geriet kurz nach der Unterführung in einer Linkskurve vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit gegen den rechten Randstein und prallte danach gegen eine Betonmauer. Am BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, die Mauer blieb vermutlich unbeschädigt.



Einbruch in Drogeriemarkt



Aglasterhausen. Ein Drogeriemarkt "Im oberen Tal" in Aglasterhausen war am Montag gegen 2.15 Uhr das Ziel eines bislang unbekannten Einbrechers. Der Täter hatte sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft. Dort beschädigte er mehrere Kabel und die dazugehörigen elektronischen Einrichtungen. Vermutlich wurde der Einbrecher bei seiner Tat gestört. Ob etwas gestohlen wurde, steht bisher noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Mosbach unter Tel.: (0 62 61) 80 90 entgegen.



Von der Straße abgekommen



Hüffenhardt. Etwa 1000 Euro Sachschaden entstanden am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Kälbertshäuser Straße. Eine 32-jährige BMW-Fahrerin geriet kurz nach Ortsende in Richtung Kälbertshausen ins Schleudern, stieß mit der Fahrzeugfront gegen einen Hang, das Auto drehte sich um die eigene Achse und blieb rückwärts im Erdreich stecken. Durch den Aufprall wurde eine Mauer am Fahrbahnrand beschädigt.