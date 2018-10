Mit Sattelzug von der Straße abgekommen

Rittersbach. Ein 25-jähriger, auf der B 27 aus Richtung Mosbach kommender Sattelzugfahrer geriet in der Nacht auf Dienstag am Ortseingang Rittersbach mit seinem Gefährt ins Schlingern und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er gegen einen geparkten Opel, der durch auf ein Nachbargrundstück geschoben wurde. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

Straßenlaterne umgefahren

Allfeld. Eine Straßenlaterne fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht auf Dienstag in der Königsbergstraße vollständig um. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Danach fuhr der Unbekannte, der vermutlich mit einem Lkw unterwegs war, weiter. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 06261/8090.

Musikausrüstung gestohlen

Neckarelz. Aus einem VW Golf, der zum Beladen vor dem "peaktime" in der Industriestraße kurzfristig unverschlossen abgestellt war, entwendete ein Unbekannter am Sonntag, 24. November, zwischen 3 und 3.15 Uhr einen Gitarrenkoffer mit Gitarre, einen Verstärker, ein Mikrofon sowie einen Koffer mit Elektro-/Musikzubehör im Wert von rund 1600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06261/8090, entgegen.

Unfallflüchtiger dank Zeuge ermittelt

Neckarelz. Beim Einparken in eine Parklücke eines Einkaufsmarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße beschädigte ein Pkw-Fahrer am Montagvormittag einen Opel und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Da aber ein aufmerksamer Zeuge den Vorfall beobachtete und sich das Kennzeichen notierte, konnte der Verursacher von der Polizei ermittelt werden. Den 76-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.