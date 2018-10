Von Fahrbahn abgekommen



Mosbach. Seinen Peugeot beschädigte ein 20 Jahre alter Fahrer am Samstagnachmittag gegen 17.25 Uhr am Mosbacher Kreuz. Aus bislang unbekannter Ursache war der Fahrzeugführer bei der Abfahrt von der Bundesstraße 292 auf die B27 in Richtung Neckarzimmern mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in einen Erdhaufen gefahren. Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens ist bislang nichts bekannt. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Diedesheim. Ein Verkehrsteilnehmer half einer 34-Jährigen am Sonntagnachmittag gegen 16.10 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Diedesheim. Die Frau hatte ihren Fahrzeugschlüssel in ihrem verschlossenen Auto zurückgelassen, in dem sich noch ihre schwerbehinderte acht Jahre alte Tochter befand. Wegen der Sommerhitze bat die Mutter Passanten um Hilfe und alarmierte die Polizei. Vor deren Eintreffen hatte ein Helfer eine Seitenscheibe des Wagens einschlagen und das Kind befreien können.



Pkw aufgebrochen



Diedesheim. Auf eine Handtasche hatte es ein Unbekannter am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 und 15.10 Uhr in Diedesheim abgesehen. Eine 60 Jahre alte Fahrzeugbesitzerin hatte ihren VW Polo auf einem Parkplatz im Gewann "Im Knoden" auf der Zufahrt zur Diedesheimer Waldhütte abgestellt. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertüre des Polos ein und stahl die Tasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter Tel.: (0 62 61) 80 90 entgegen.



Motorradfahrer verletzt



Neckargerach. Leicht verletzt wurde ein 83 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag in Neckargerach. Gegen 12 Uhr fuhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker von der L 633 kommend nach links auf die B 37 in Richtung Mosbach ein. Dabei sah er das von rechts kommende Motorrad offenbar zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der 83-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund auslaufenden Öls war zudem die Feuerwehr im Einsatz. Der Sachschaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt.



Helm schützt Radler



Neckargerach. Höchstwahrscheinlich bewahrte sein Helm einen zwölfjährigen Radler am Sonntagabend in Neckargerach vor schweren Kopfverletzungen. Das Kind war gegen 18.40 Uhr auf der Neckarbrücke der L 633 mit seinem Rad gestürzt. Beim Aufprall wurde der Helm des Jungen stark in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der Radler vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Glücklicherweise blieb er jedoch unverletzt.



Taschendieb schlug Autofenster ein



Neunkirchen. Auf eine in einem Seat zurückgelassene Handtasche hatte es ein bislang Unbekannter am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz in Neunkirchen abgesehen. Der Täter schlug die linke hintere Seitenscheibe des Pkw ein und entnahm die auf dem Rücksitz liegende Tasche. In der Nähe des Ereignisortes fiel zur Tatzeit ein weißer Kombi auf, der den Parkplatz gerade in Richtung Neckarkatzenbach verlassen hatte. Unklar ist, ob dessen Fahrer etwas mit der Tat zu tun hatte. Zeugenhinweise zur Tat und dem weißen Kombi nimmt die Polizei unter Tel.: (0 62 61) 80 90 entgegen.



Lkw beschädigt: Zeugen gesucht



Zwingenberg. Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, schlug ein bislang Unbekannter ein großes Loch in die Heckscheibe eines Lkw der Gemeinde Zwingenberg. Entwendet wurde nichts, weshalb bislang von Vandalismus ausgegangen wird. Im Tatzeitraum war das Fahrzeug in Zwingenberg auf der Bundesstraße 37 bei der Bushaltestelle "Anker" abgestellt. Die Polizei in Mosbach bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben um Zeugenhinweise unter Tel.: (0 62 61) 80 90.