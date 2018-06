Gezielte Kontrollen nach Vielzahl an Einbrüchen

Mosbach/Obrigheim. (schat) Die Polizei reagiert auf die Vielzahl an Einbrüchen in der Region - und zwar mit verstärkten Kontrollen zu "tatkritischen Zeiten", so ein Polizeisprecher. Eine dieser Kontrollen (Foto: dpa) absolvierte man am Donnerstagnachmittag und -abend an der viel befahrenen B 292 zwischen Aglasterhausen und Obrigheim. "Täterorientierte Maßnahmen" nennt die Polizei diese gezielten Kontrollen, bei denen Autos bzw. deren Fahrer überprüft werden. Am Hohberg war die Polizei dafür mit mehreren Fahrzeugen präsent. Derlei Maßnahmen habe es in den vergangenen Tagen und Wochen bereits mehrere gegeben, so die Pressestelle der Polizei. Weitere wollen man noch folgen lassen. In Bezug auf die jüngsten Einbrüche in der Region habe man bei der Kontrolle an der B 292 allerdings keinen Erfolg verbuchen können, so die Polizei.

Rollerfahrer schwer verletzt

Neckarelz. Am Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann in Neckarelz mit seinem Kleinkraftrad die Mosbacher Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe einer Bäckerei fuhr er bei Dunkelheit auf einen am rechten Straßenrand abgestellten Lkw auf. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Massenhaft Altreifen entsorgt

Hüffenhardt. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung fanden am Freitagmorgen an einem Waldparkplatz entlang der Landesstraße 529 rund 70 Altreifen, die Unbekannte dort entsorgt haben. Aufgrund der Menge schließt die Polizei nicht aus, dass diese mit einem Kleinlaster angekarrt wurden. Da die Reifen teilweise mit einer Algen- oder Moosschicht überzogen waren, ist es möglich, dass sie zuvor in einem Silo oder an einem ähnlichen Ort gelagert wurden. Hinweise erbittet die Polizei in Aglasterhausen unter Telefon (0 62 62) 91.770 80.

Apotheken-Einbruch: Zeugen gesucht

Strümpfelbrunn. Zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 4.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in der Theodor-Leutwein-Straße in Strümpfelbrunn. Die Täter stahlen einen geringen Geldbetrag; der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Mosbach, Telefon: (0 62 61) 80 90, entgegen.