Einbruch in Musikschule

Mosbach. In die Räume der Musikschule in der Bleichstraße ist ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch, 18. Dezember, eingedrungen, indem er ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet hat. Beim Durchsuchen der Büroräume nach Diebesgut erbeutete der Täter einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach, unter der 06261/8090, entgegen.

Fahrraddiebstahl

Mosbach-Diedesheim. Ein mit Zahlenschloss gesichertes schwarz/grünes Cross-Fahrrad hat ein Unbekannter am Montag, 16- Dezember, zwischen 9.35 und 12.50 Uhr aus dem Fahrradkeller des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in der Heidelberger Straße gestohlen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Diedesheim unter der 06261/67570 entgegen.

Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Mosbach-Neckarelz. Ein 50-jähriger Sattelzugfahrer hatte am Mittwochvormittag, 17. Dezember, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Pfalzgraf-Otto-Straße einen Kleinbus gestreift und war anschließend weitergefahren. An dem Kleinbus entstand ein Schaden von rund 1200 Euro. Von einem Zeugen war der Vorfall beobachtet und das Kennzeichen erkannt worden. Gegen den 50-Jährigen wird jetzt eine Strafanzeige erstattet.

Vorfahrt missachtet

Obrigheim. Die Vorfahrt einer BMW-Lenkerin hat ein 50-jähriger Autofahrer missachtet, so dass es am Mittwochmittag, 17. Dezember, im Einmündungsbereich der Straßen Im Brühl und Gumpenweg zu einem Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.