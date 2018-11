Traktorfahrer übersah Auto

Obrigheim. Mit einem Fiat Ducato kollidierte am Montagvormittag in der Kirstetter Straße ein 60-Jähriger auf seinem Traktor mit Anhänger. Der Traktorfahrer fuhr von einem Feldweg auf die Kirstetter Straße ein und übersah den in Richtung Hüffenhardt fahrenden Fiat. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Am Fiat entstand Totalschaden, während der Traktor kaum beschädigt wurde.

Gegen Schlepper geprallt

Elztal. In einer scharfen Kurve geriet am Mittwochmorgen ein 27-Jähriger auf der Landesstraße zwischen Muckental und Dallau mit seinem BMW ins Schleudern und prallte in der Folge gegen einen entgegenkommenden Schlepper mit angebautem Frontmähwerk. Verletzt wurde dabei niemand. An dem BMW entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Den am Schlepper und Mähwerk entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.