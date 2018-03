Unfallflucht in Parkhaus

Mosbach. Auf rund 500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter am Samstag, 9. Mai, in der Zeit zwischen 16.15 und 19.20 Uhr an einem im City-Parkhaus in der Neckarelzer Straße in Mosbach geparkten Opel anrichtete. Nach dem Zusammenstoß, bei dem die Stoßstange des Astras vorne rechts beschädigt wurde, entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Aufgrund des Frühlingsfestes war das Parkhaus stark frequentiert. Es wird davon ausgegangen, dass der Vorfall von Zeugen beobachtet wurde. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06261 8090.

Falsches Schuhwerk führt zu Unfall

Fahrenbach. Zum Autofahren offenbar ungeeignete Schuhe führten am Sonntagnachmittag auf Gemarkung Fahrenbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-Jährige hatte mit ihrem Peugeot die L 525 von Fahrenbach in Richtung Robern befahren und musste auf Höhe des Sportplatzes wegen eines vorausfahrenden Fahrzeugs abbremsen. Dabei verfing sich vermutlich einer ihrer Schuhe (offene Ballerinas mit Schnürverschluss) zwischen dem Gas- und dem Bremspedal, so dass ein Bremsen nicht mehr möglich war. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich die Peugeot-Fahrerin auf den Grünstreifen aus, überfuhr sechs Holzpfosten und ein Werbeschild, prallte gegen einen Stromverteilerkasten und überschlug sich danach mit dem Pkw. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, die beiden Mitinsassen blieben unverletzt. Der Schaden am Pkw dürfte bei 5000 Euro liegen.

Überholversuch endete mit Kollision

Gundelsheim. Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 9000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 22.50 Uhr auf Gemarkung Gundelsheim ereignete. Ein 20-Jähriger hatte mit seinem Audi die Bundesstraße B 27 in Richtung Böttingen befahren. Kurz nach dem Campingplatz schloss der Autofahrer auf einen langsam vorausfahrenden Ford eines 26-Jährigen auf und wollte diesen im weiteren Verlauf überholen. Während des Überholvorganges scherte der Ford-Fahrer plötzlich auf Höhe einer Einfahrt nach links aus, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Ford wurde bei dem Aufprall nach links abgewiesen, schleuderte über den Grünstreifen einen Abhang hinunter und kam auf einer Wiese zum Stehen. Beide Pkw-Lenker wurden laut Polizeiangaben mittelschwer verletzt.