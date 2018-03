Unter Drogen Auto gefahren?

Neckarelz. Vermutlich unter Drogeneinfluss stand ein 23-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Dienstag. Kurz nach Mitternacht war der Nissan des Mannes einer Streife des Mosbacher Polizeireviers aufgefallen, da er lediglich das Standlicht eingeschaltet hatte, als er durch die Zwingenburgstraße in Richtung eines Tankstellengeländes fuhr. Die Beamten stoppten den Wagen und kontrollierten den Fahrer. Dabei stellten die Polizisten Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest, weshalb der Autofahrer eine Blutprobe abgeben musste. Einen Vortest hatte der Mann zuvor abgelehnt. Die Ermittlungen dauern an.

Vorderrad geklaut

Neckarelz. Auf das rechte Vorderrad eines Toyota Corollas hatte es ein unbekannter Dieb in der Nacht zum Montag in Neckarelz abgesehen. Das Auto war zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, vor einem Wohnhaus in der Straße "In der Heinrichsburg" abgestellt. In dieser Zeit montierte der Langfinger das Rad samt Alufelge ab und entwendete es. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: (0 62 61) 67 57-0 mit der Polizei Mosbach in Verbindung zu setzen.