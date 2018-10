76-Jähriger von Trickdieb bestohlen

Mosbach-Neckarelz. Ein 76-jähriger Mann wurde am Donnerstag, gegen 13.40 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz in Neckarelz Opfer eines Trickdiebes. Der Unbekannte bat den Mann, ihm eine 1-Euro-Münze zu wechseln. Unmittelbar danach warf er die beiden gereichten Wechselmünzen mit der Bemerkung wieder in den Geldbeutel zurück, er könne sie selbst behalten. Der 76-Jährige stellte im Anschluss daran fest, dass ihm der Unbekannte dabei offenbar mehrere Geldscheine entwendet hatte. Der mutmaßliche Dieb stieg danach in einen Pkw, vermutlich ein Ford älteren Baujahrs, mit flieder- oder rosafarbener Lackierung ein und fuhr davon. Um Hinweise bittet die Polizei Mosbach unter der Telefonnummer (0 62 61) 80 90.

Zu viel getrunken: Lkw landete im Straßengraben

Haßmersheim/Hüffenhardt. Ein Lkw ist am Mittwochmittag im Straßengraben der L 529 zwischen Haßmersheim und Hüffenhardt gelandet. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten die Polizisten beim Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,36 Promille feststellen. Gegen den 22-jährigen Fahrer des Lastwagens wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer eingeleitet.