In Cafeteria eingebrochen

Mosbach. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Cafeteria in Mosbach in der Neckarburkener Straße ein. Nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, konnten sie in das Gebäude gelangen. Zumindest wurden Süßigkeiten verzehrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Mosbach, Telefon (0 62 61) 80 90.

Beim Ausparken Pfosten übersehen

Mosbach. Knapp 2500 Euro Sachschaden an einem Mietwagen sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in der Hauptstraße ereignete. Ein 48 Jahre alter BMW-Fahrer übersah höchstwahrscheinlich beim Ausparken vor der Sparkasse einen Absperrpfosten und kollidierte mit diesem. Am Pfosten blieb ein Schaden von ca. 50 Euro zurück.

Bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Mosbach-Neckarelz. Eine leicht verletzte Fahrerin und rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Mosbacher Straße in Neckarelz. Eine 34 Jahre alte Polo-Fahrerin wollte bei ausgeschalteter Ampel von der Pfalzgraf-Otto-Straße kommend nach links in die Mosbacher Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den bevorrechtigten Fiat einer 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die jüngere Lenkerin verletzt wurde.

Unfallgeschädigter gesucht

Neunkirchen. Am Samstagabend teilte ein VW-Lenker der Polizei mit, dass er mit seinem roten Golf einen in der Luisenstraße in Neunkirchen geparkten Pkw am hinteren linken Kotflügel beschädigt habe. Der Vorfall hatte sich gegen 18.45 Uhr des selben Tages zugetragen. Möglicherweise handelt es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um eine blaue Limousine. Das Kennzeichen hatte sich der VW-Lenker nicht gemerkt. Der Besitzer des beschädigten Fahrzeuges wird nun gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Tel.: (0 62 61) 80 90, zu melden.