Unter Drogeneinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Limbach. Eine Blutprobe musste am Montagabend eine Autofahrerin abgeben, nachdem sie gegen 20 Uhr bei Limbach von der Fahrbahn abgekommen war. Die 25-Jährige war zusammen mit ihrem Freund und ihrer dreijährigen Tochter auf der K3924 zwischen Trienz und Limbach unterwegs gewesen, als sie mit ihrem Toyota in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Am Auto entstand rund 7000 Euro Sachschaden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Fahrerin Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Test ergab eine akute Beeinflussung durch Amphetamine. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Einbruch in Werkstattgebäude

Mosbach. Einmal mehr war bei einem Einbruch zwischen Freitag und Montag in Mosbach der angerichtete Sachschaden um ein vielfaches höher als der Wert der Beute. Unbekannte waren in den Büroraum eines Werkstattgebäudes in der Neckarburkener Straße eingestiegen und entwendeten hieraus lediglich ein geringen Münzbetrag. Der angerichtete Schaden am Gebäude war um einiges höher: Er liegt bei rund 2000 Euro. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Mosbach, Tel.: (0 62 61) 80 90.