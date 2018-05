Polizei sucht Farbschmierer

Mosbach. Einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursachte ein bislang Unbekannter, als er in der Nacht auf Donnerstag am Henschelberg und in der Rosenstraße Hauswände mit schwarzer und blauer Farbe besprühte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter der 06261/8090 entgegen.

Unfall mit hohem Sachschaden

Lohrbach. Etwa 30.000 Euro Sachschaden an einem nagelneuen VW Golf ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Lohrbacher Flugplatzes zutrug. Der 45 Jahre alte Fahrer eines VW Multivans befuhr die Landesstraße 589 von Lohrbach kommend in Richtung Flugplatz, als sich aus unbekannter Ursache sein Anhänger von der Kupplung löste, gegen einen entgegenkommenden VW Golf rollte und schließlich im linken Bankett zum Stehen kam. Der Golf wurde durch den Anstoß des Anhängers auf der Fahrerseite von der Fahrertür bis zur Heckschürze, die abriss, total beschädigt. Am Anhänger fiel die Schadenshöhe mit etwa 500 Euro bedeutend glimpflicher aus. Verletzt wurde niemand.

Autoräder geklaut

Sattelbach. Vier Kompletträder im Wert von etwa 450 Euro entwendete ein bislang Unbekannter zwischen Sonntag und Mittwoch, 31. August und 3. September, aus einer Garage im Sattelbacher Schlehenweg. Die Winterreifen der Marke Conti, Größe 175/65 R 14, befanden sich auf Stahlfelgen für einen Fiat 500. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter der 06261/8090 entgegen.

Auto aufgebrochen: Zeugen gesucht

Limbach-Wagenschwend. Einen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe hinterließ ein Unbekannter, der am Donnerstag, zwischen 12.30 und 14.30 Uhr, die Fensterscheibe der linken Hintertür eines Pkw einschlug. Der Täter entwendete aus dem Pkw, der auf einem Parkplatz an der Einmündung der Landesstraßen 524/525 bei Wagenschwend abgestellt war, eine Arbeitstasche. Der Wert des Diebesguts wird auf knapp 150 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Limbach unter der 06274/928050 entgegen.

20 Fahrer waren zu schnell

Aglasterhausen. 20 Verkehrsteilnehmer, die in der 70er-Zone auf der Bundesstraße 292 bei Aglasterhausen zu schnell unterwegs waren, ertappte die Verkehrspolizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle. Auf drei von ihnen kommen Fahrverbote zu. "Rekordhalterin" war er mit 117 km/h eine 30 Jahre alte Autofahrerin.