Seniorin wurde in ihrer Wohnung bestohlen

Mosbach. Mehrere Schmuckstücke entwendete eine unbekannte Diebin einer 88-jährigen Mosbacherin. Die Seniorin hatte sich am Montag in ihrem Badezimmer in ihrem Haus in der Herrenwiesenstraße befunden. Als sie gegen 10 Uhr auf den Flur ihrer Wohnung trat, stand ihr plötzlich eine unbekannte Frau gegenüber. Als die 88-Jährige die Frau ansprach, gab sie vor, durch eine offen stehende Tür ins Haus gelangt zu sein. Die Seniorin warf die Unbekannte kurzerhand raus, bemerkte allerdings wenige Minuten später, dass die Frau mehrere Schmuckstücke gestohlen hatte. Die Seniorin verständigte die Polizei, die mit mehreren Streifen nach der Unbekannten fahndete. Doch von der Diebin fehlte jede Spur. Die gesuchte Frau dürfte 25 bis 30 Jahre alt sein. Sie ist korpulent, hat europäisches Aussehen und sprach deutsch. Weiterhin hat sie dunkle, kurze, glatte Haare und ein rundes Gesicht. Zur Tatzeit trug sie eine eng anliegende, graue Winterjacke, einen etwas dunkleren, längeren grauen Rock und schwarze Stiefel. Um Hinweise bittet die Mosbacher Polizei unter der Telefonnummer (06261) 80 90.

Einbruch in Arztpraxis

Mosbach-Waldstadt. In eine Arztpraxis in der Mosbacher Waldstadt brach ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende ein. Vermutlich in der Nacht zum Samstag war der Einbrecher auf einen Balkon des Gebäudes in der Konrad-Adenauer-Straße geklettert. Dort öffnete er gewaltsam eine Balkontür. Im Inneren brach er einen Schrank auf, entwendete aber nichts. Ob er bei der Tat gestört wurde, ist nicht bekannt. Einer Nachbarin fiel am Samstagmorgen auf, das die Tür offen steht. Sie dachte sich jedoch nichts weiter dabei. Erst am Montag wurde der Einbruch bemerkt und gemeldet. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon: (0 62 61) 80 90 zu melden.

Ohne Führerschein, aber mit Alkohol auf dem Moped unterwegs

Mosbach. Keinen Führerschein, aber Alkoholeinfluss stellten Beamte des Mosbacher Polizeireviers bei der Kontrolle eines 24-Jährigen am Dienstag fest. Der junge Mann war kurz vor 1 Uhr nachts mit einem Kleinkraftrad auf der Neckar-elzer Straße gefahren und bog nach links in die Schillerstraße ein. Dort wurde er von der Streife gestoppt und kontrolliert. Der junge Mann räumte ein, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mopedfahrers. Ein Alkoholtest bestätigte den ersten Verdacht: Das Gerät zeigte einen Wert von über 0,5 Promille an. Eine Anzeige folgt.

Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Haßmersheim. Mit schweren Verletzungen musste ein 25-Jähriger nach einem Arbeitsunfall am Montag in Haßmersheim ins Krankenhaus gebracht werden. Der Elektriker war mit Installationsarbeiten in einem ehemaligen Steinbruch beschäftigt gewesen, als plötzlich ein Fehlerstrom-Schutzschalter explodierte. Der 25-Jährige erlitt dadurch erhebliche Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Haßmersheim. Zwei Täter versuchten am Samstag, gegen 22.45 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Haßmersheimer Dölchenstraße aufzubrechen. Einem Zeugen waren der Lärm und die Taschenlampen der Täter aufgefallen. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1,60 m groß, Brillenträger und Stoppelfrisur. Er war mit einem Tretroller unterwegs. Von den Zeugen gestört, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob aus dem Automat etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ.