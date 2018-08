Polizei nahm Automatentrickser fest

Mosbach. Am Montagmorgen hat die Mosbacher Polizei einen mutmaßlichen Automatentrickser festgenommen. Die Beamten reagierten auf den Anruf eines geschädigten Kasinobetreibers, der zwei Gäste wiedererkannte, die zuvor in einem anderen Betrieb offensichtlich durch Manipulation der Glücksspielautomaten reiche Beute gemacht hatten. Offensichtlich wollten die Männer erneut zuschlagen. Das Erscheinen der Polizeistreife löste jedoch Fluchtreflexe bei den beiden aus. Während ein 34-Jähriger festgenommen wurde, konnte sein Kompagnon zunächst flüchten. Ein Manipulationsgerät mit Zubehör sowie Münzgeld in dreistelliger Euro-Höhe wurden bei dem Kölner sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Madonnenfigur von Grab gestohlen

Mosbach. Offensichtlich keine Skrupel hatte ein bislang unbekannter Dieb, der zwischen dem 1. und 22. August eine Madonnenstatue von einem Grab des Mosbacher Friedhofs stahl. Die Kupferfigur ist etwa 80 Zentimeter hoch und zeigt eine Frau mit Kind. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 62 61) 80 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Diebstahl auf der Kerwe

Haßmersheim. Auf den Geldbeutel sowie das Smartphone Samsung Galaxy S2 eines 43-Jährigen hatte es ein Dieb auf der Haßmersheimer Kerwe abgesehen. Gegen 23.30 Uhr am Samstagabend holte der 43-Jährige am Bier-stand Getränke und legte dazu das spätere Diebesgut kurz auf dem Tresen ab. Diese Gelegenheit nutzte der bislang unbekannte Langfinger aus, um die Gegenstände zu stehlen. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Mosbach unter Telefon (0 62 61) 80 90.



Auto fing Feuer

Neckargerach. Aus bislang unbekannten Gründen fing am Montagabend ein Opel Insignia während der Fahrt zu brennen an. Gegen 22.45 Uhr fuhr der 35-Jährige Halter samt seiner Familie auf der Landesstraße 634 von Schollbrunn kommend nach Neckargerach. Kurz vor dem Ortseingang bemerkte der Fahrer, dass es im Motorraum seines Autos brennt, weshalb er sein Fahrzeug anhielt. Die Familie konnte sich in Sicherheit bringen, ehe der Motorraum völlig ausbrannte. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Am Pkw entstand dennoch Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



Motorradkontrollen im Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis. Nach einer Verkehrsüberwachungsaktion mit Schwerpunkt Motorrad zeigen sich die Ordnungshüter des Neckar-Odenwald-Kreises zufrieden. Insgesamt 60 Motorräder wurden am Sonntag auf den Landes- und Kreisstraßen kontrolliert. Dabei fiel lediglich ein Motorradfahrer negativ auf: Er hatte keinen Führerschein.