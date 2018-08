Unfallflucht durch aufmerksame Zeugin geklärt

Mosbach. Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein 60-Jähriger nach einer Unfallflucht nicht auf einem Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro sitzen bleibt. Eine 73-Jährige parkte gegen 12 Uhr mit ihrem BMW vom Parkplatz des Berufsbildungswerks in der Neckarburkener Straße in Mosbach aus. Dabei beschädigte sie vermutlich den daneben geparkten Mitsubishi des 60-Jährigen. Anstatt den Unfall zu melden, setzte sie ihre Fahrt fort. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, notierte das Kennzeichen und meldete es den Ordnungshütern. Diese konnten die mutmaßliche Unfallverursacherin rasch ausfindig machen. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Unfall beim Überholen

Mosbach. Zum Glück ohne Verletzungen überstanden die Beteiligten einen Unfall am Dienstag bei Mosbach. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 7.50 Uhr mit seinem Hyundai I30 die L 525 von Sattelbach in Richtung Mosbach. Da mehrere Fahrzeuge vor ihm die Geschwindigkeit reduzierten, wollte er die Kolonne überholen. Dabei erkannte er jedoch zu spät, dass ein Laster abgebremst hatte, um nach links in einen Feldweg einzubiegen. Der 29-Jährige steuerte noch nach links, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Nach dem Aufprall schlitterte der Wagen noch etwa 50 Meter weiter und streifte dabei mehrere Büsche und Bäume, ehe er zum Stillstand kam. An dem Wagen entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von etwa 27 000 Euro. Der Schaden am Lastwagen wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.