Diebe betrieben viel Aufwand für wenig Beute

Neckarelz. Viel Arbeit für 56 Euro Beute machten sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Neckarelz. Die Diebe schnitten vermutlich mit einem Bolzenschneider aus dem Metallgittertor eines Lebensmittelmarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße eine Öffnung heraus und gelangten durch diese in das Leergutlager. Von dort ließen sie 13 Cola- und vier Sprudelkisten mitgehen. Ob es viele helfende Hände gab oder ob ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt wurde, ist unklar. Sollte jemand in einem anderen Markt auffallend viele Cola-Kisten abgeben, bitten die Ermittler darum, die nächste Polizeidienststelle zu verständigen.

Polizei sucht Täter, Tatort und Bestohlene

Schefflenz. Nachdem ein Zeuge am Donnerstagmorgen im Schefflenzer Weingartenweg vor einem Transformatorenhäuschen eine rote Stofftasche mit einem seltenen Inhalt fand, sucht die Polizei nun nicht nur einen Dieb, sondern auch einen Bestohlenen. In der Tasche mit der auffälligen Aufschrift "Gaggli Frischeiernudeln" befand sich ein Möbeltresor, der an der Rückseite aufgewuchtet worden war. Eine Straftat, die zu dem Fund passt, wurde in der Region jedoch nicht gemeldet. Wer einen solchen Tresor vermisst oder weiß, wo er gestohlen wurde, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schefflenz, Telefon: (0 62 93) 2 33, in Verbindung zu setzen.