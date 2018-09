Nach Parkrempler geflohen: Polizei bittet um Hinweise

Mosbach-Neckarelz. Einen erheblichen Schaden stellte ein Autofahrer am seinem VW Golf fest. Bei der Polizei gab er an, am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr zunächst im Kaufland und dann beim Penny-Markt in Neckarelz eingekauft zu haben. Er war sich sicher, dass der Schaden auf einem der beiden Kundenparkplätze verursacht worden war. Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken den Golf hinten rechts streifte und sich dann einfach aus dem Staub machte, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallschaden machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mosbach unter der 06261/8090 zu wenden.

Kollision beim Abbiegen

Obrigheim. Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag bei Obrigheim. Von der Kreisstraße 3939 aus Richtung Asbach kommend, wollte ein 82-Jähriger auf die Bundesstraße 292 einbiegen. Dabei übersah er vermutlich den auf dem Linksabbiege-Streifen aus Richtung Mosbach heranfahrenden Ford Kuga einer 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.