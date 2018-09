Neudenau. (pol) An einer Tankstelle in Neudenau gerieten am Donnerstagnachmittag zwei Männer in Streit. Anschließend fuhren beide mit ihren Autos davon. Im "Hofgarten" trafen sie im Begegnungsverkehr erneut aufeinander, der 43-Jährige machte eine beleidigende Geste gegenüber dem 24-jährigen Kontrahenten, die Auseinandersetzung entflammte erneut. Auf offener Straße eskalierte der Streit, der Ältere zog ein Teppichmesser, bedrohte den Jüngeren. Dieser wehrte sich mit einem Faustschlag, der den 43-Jährigen ins Gesicht traf und auf den Hinterkopf fallen ließ. Er zog sich eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung zu und musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Verletzte stand unter Alkoholeinfluss und musste eine Blutprobe abgeben. Außer einer Anzeige wegen Körperverletzung muss er sich auch wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.