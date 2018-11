Neckarzimmern. (pol/rl) Am Samstagmorgen brach gegen 3.15 Uhr im ersten Obergeschoß einer älteren Doppelhaushälfte in der Herrengasse ein Brand aus. Das Feuer breitete sich laut Polizei schnell im Gebäude aus und griff auch auf die zweite Doppelhaushälfte über. Als der Brand ausbrach waren etwa zehn Personen in den Gebäuden, die bis auf eine 87-Jährige evakuiert wurden. Einsatzkräfte fanden die 87-Jährige tot im Haus. Eine 21-Jährige kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften im Einsatz. Die Bundesstraße 27 ist zwischen Mosbach und Gundelsheim für den Verkehr gesperrt.