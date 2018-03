Neckargerach. (pol/rl) Zum Glück nichts Schlimmeres passierte am vergangenen Wochenende in Neckargerach, als Unbekannte auf der Landesstraße L 633 mehrere Gullydeckel ausgehoben hatten. Am Sonntagmorgen verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er die fehlenden Gullydeckel auf der Neckarbrücke zwischen Neckargerach und Guttenbach entdeckt hatte.

Da von den Deckeln bislang jede Spur fehlt, wurden die Schächte zunächst von einem Mitarbeiter der Gemeinde abgesichert. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten in der Nacht zum Sonntag die Verriegelungen Schachtdeckel gelöst und die Deckel entfernt hatten. Ob diese gestohlen wurden oder in den Neckar geworfen worden waren, ist noch unklar.

Es entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Zeugen sollten sich bei der Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261/809-0 melden.